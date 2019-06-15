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Баскетболисты "Зенита" впервые стали чемпионами в Единой Лиги ВТБ
Сегодня, 16:30
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Баскетболисты "Зенита" впервые стали чемпионами в Единой Лиги ВТБ

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Игра в столице страны завершилась со счетом 81:75.

Баскетбольный "Зенит" стал чемпионом России в Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Команда обошла московский ЦСКА и заняла высшую ступень пьедестала.  Игра в столице страны завершилась со счетом 81:75 в пользу сине-бело-голубых. Отметим, что главного наставника петербургской команды во время матча попросили покинуть поле. Причиной тому стали два технических фола.

Ранее на Piter.tv: Александр Кержаков женился на продюсере Евгении Ледащевой.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

 

Теги: баскетбол, лига втб, спорт, цска
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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