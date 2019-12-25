Матч "Зенита" ограничит движение в Петербурге

Ограничение будет действовать 26 сентября.

Матч "Зенит" против "Уфы" на "Газпром Арене" перекроет движение транспортных средств в субботу, 26 сентября. Ознакомиться с полным списком ограничений на ближайшие дни можно либо на сайте ГАТИ, либо на сайте Смольного.

Так, сутки будет ограничено движение на улице Савина, набережной Гребного канала, Крестовском проспекте, Южной и Северной дорогах, а также Велосипедной и Теннисной аллеях.

С 13:30 до 19:30 перекроют улицу Рюхина, а с 16:0 до 20:30 – Яхтенную улицу и Приморский проспект.

Ранее мы писали, что пустую "Газпром Арену" отдали фанатам в честь 40-летия движения.

Фото: Piter.TV