"Зенит" встретится с "Уфой" в 9-м туре РПЛ

В предыдущем туре "сине-бело-голубые" сыграли вничью с "Уралом".

В субботу, 26 сентября, на "Газпром Арене" в Петербурге пройдет матч 9-го тура российского футбольного первенства между "Зенитом" и "Уфой". Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

"Зенит" сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном свитере; "Уфа" — в белой форме, а вратарь гостей — в желтом. Крыша "Газпром Арены" во время проведения матча будет открыта.

Главным судьёй встречи назначен Алексей Сухой. Арбитр из Люберец в седьмой раз будет работать на матче с участием "сине-бело-голубых". Арбитру будут помогать Рустам Мухтаров и Андрей Болотенков. Резервный рефери – Ян Бобровский, на VAR будет работать Сергей Иванов, его помощник — Николай Еремин.

"Зенит" идет в лидерах турнирной таблицы, набрав 17 очков за 8 матчей. Столько же очков и у московского "Спартака". "Уфа" располагается на 14-м месте в таблице.

Фото: Piter.tv