Глава петербургской полиции обвинил "Зенит" в провокации после сорванного фанатского праздника

Праздник в честь 40-летия фанатского движения должен был пройти 26 сентября.

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин направил письмо на имя гендиректора ФК "Зенит" Александра Медведева, в котором фактически обвинил представителей клуба в провокации после сорванного праздника болельщиков, посвященного 40-летию фанатского движения в Петербурге. Об этом сообщил портал "Фонтанка.ру".

Руководитель ведомства считает, что "распространяемая информация в сети Интернет, не без участия должностных лиц ФК "Зенит", носит явный провокационный характер". Он считает, что данные сообщения направлены на дестабилизацию оперативной обстановки, в том числе с целью переложить ответственность на ГУ МВД РФ в попытке оправдать ненадлежащую подготовку мероприятия".

Начальник главка считает, что позиция "Зенита" в данной ситуации "может привести к массовым нарушениям общественного порядка со стороны представителей фанатского движения".

Отметим, что накануне на сайте объединения болельщиков "Ландскрона" появилось сообщение, что в связи с "жестким давлением силовых структур" празднования 40-летия фанатского движения "Зенита" на стадионе "Петровский" не будет.

Болельщики должны были 26-го сентября провести матч с экс-футболистами клуба, однако его отменили. В "Зените" сообщили, что это произошло по не зависящим от клуба причинам.

Несмотря на это, основной состав "Зенита" в эту субботу сыграет против "Уфы" на "Газпром Арене". Автомобилистов предупредили об ограничениях в движении.

Фото: Piter.tv