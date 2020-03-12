Нидерланды не будут переводить на русский язык 36 тысяч страниц дела.

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела. Об этом "РИА Новостям" сообщили в окружном суде Гааги в Нидерландах. Материалы расследования занимают 36 тысяч страниц. По местному законодательству, суд не обязан предоставлять полный перевод досье. Заседание состоится на голландском языке, а подсудимому предоставят устного переводчика

Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным прокомментировали в инстанции

В России напомнили, что на перевод всего объема документов уйдет не меньше 1,5 лет. Этот срок понадобится, если делом займутся специалисты.

Напомним, что с 9 марта в Нидерландах ведется судебный процесс по трагедии с крушением малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. Сейчас рассмотрение остановлено до 23 марта. Прокуратура может выдвинуть новые обвинения подозреваемым. Сейчас по версии следствия, самолет с пассажирами сбила российская ракета "Бук". Ее выпустили с территории Восточной Украины. Объявлено о доказательствах причастности РФ к ситуации.

Ранее в РФ надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17.

Видео: YouTube/Sky News