Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Очевидцы боятся за собственную безопасность.

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу о крушении малазийского рейса MH17. Об этом заявили журналисты из NOS. Следователи авиакатастрофы решили, что очевидцы имеют право на защиту. Они могут чувствовать угрозу для здоровья или безопасности. Однако один из свидетелей получил отказ в защите личности. По сведениям от Nieuwsuur, гарантировать анонимность источника практически невозможно. Напомним, что девять человек дали показания еще в 2019 году, годом ранее - еще трое, а в 2016 - один человек.

Следователи также направили четыре повестки в суд - всем подозреваемым. В список входят три россиянина и один гражданин Украины. Им предъявляются обвинения в убийстве.

Ранее СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов "Бук".

Видео: YouTube/Sky News