В Испании считают имбирь незаменимым продуктом для организма.

Назван незаменимый для организма продукт. Об этом заявил испанский диетолог Айтор Санчес в интервью для местного издания La Vanguardia. Врач уверен, что человеческому организму необходим имбирь. Этот продукт снижает уровень сахара в крови, а также помогает избавиться от укачивания и тошноты. Перед поездками туристам нужно употребить имбирное печенье или выпить чай с имбирем.

Санчес напомнил, что имбирь повышает чувствительность к инсулину, поэтому диабетикам следует употреблять продукт с осторожностью. Имбирь нельзя есть в больших количествах, так как он может вызвать проблемы с пищеварительным трактом.

Назван самый вредный продукт для почек.

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