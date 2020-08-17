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Назван незаменимый для организма продукт

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В Испании считают имбирь незаменимым продуктом для организма.

Назван незаменимый для организма продукт. Об этом заявил испанский диетолог Айтор Санчес в интервью для местного издания La Vanguardia. Врач уверен, что человеческому организму необходим имбирь. Этот продукт снижает уровень сахара в крови, а также помогает избавиться от укачивания и тошноты. Перед поездками туристам нужно употребить имбирное печенье или выпить чай с имбирем.

Санчес напомнил, что имбирь повышает чувствительность к инсулину, поэтому диабетикам следует употреблять продукт с осторожностью. Имбирь нельзя есть в больших количествах, так как он может вызвать проблемы с пищеварительным трактом. 

Назван самый вредный продукт для почек.

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Теги: диетолог, здоровье, имбирь, правильное питание, продукты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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