Эксперты посоветовали, что можно и нельзя есть в поездках.

Диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте. Итальянки Фатима Бранко и Нурия Монфуледа рассказали об этом в интервью для издания La Vanguardia. Специалисты подчеркнули, что в поездках следует брать собой блюда из риса, желательно - коричневого. Его следует готовить как можно проще и без большого содержания воды.

Эксперты предлагают употреблять в качестве легких закусок яблоки и орехи во время поездок в транспорте. Они заметили, что яблоки следует есть очищенными и тертыми. Еще одним "классическим" средством против укачивания является имбирь. Можно потреблять различные с ним фруктовые настои. Поможет организму также свежий несоленый сыр.

Диетологи призвали отказаться во время дальних поездок от жирной и тяжелой пищи, газированных напитков, выпечки, алкоголя.

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Видео: Youtube/ Лайфхакер