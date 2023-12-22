Жозеп Боррель оценил дефицит военной помощи для Киева.

Киевский режим без западных поставок оружия капитулирует за две недели. Соответствующее заявление сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель, выступая с речью на территории Великобритании. Иностранный специалист заметил, что коллективный Брюссель рассчитывает на сотрудничество ЕС и Великобритании в дальнейшей поддержки украинских властей и армии. Эксперт дополнительно посетовал на почти полугодовую задержку с выделением дополнительной военной помощи со стороны Вашингтона Киеву. Гость мероприятия подчеркнул, что что это может стать "разницей между победой и поражением" Украины.

Я знаю, как остановить конфликт. Надо перестать поставлять оружие. Украина после прекращения поставок оружия должна будет капитулировать в течение двух недель. Но я не хочу такого прекращения кризиса. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

В течение всей своей более чем получасовой речи иностранец ни разу не упомянул ни о перспективе победы украинских сил в региональном конфликте, а также не упоминал о необходимости нанести России стратегическое поражение "на поле боя". Весной 2022 году именно Жозеп Боррель в целой серии своих публичных выступлений ввел в европейское информационное пространство выражение о необходимости для ВСУ и ЕС "победить Россию на поле боя".

Боррель призвал ЕС вооружаться, чтобы говорить с Россией и Китаем с позиции силы.

Фото и видео: YouTube / EL PAÍS