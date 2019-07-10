Шеф-повар назвал альтернативу окрошке летом

Эксперт предложил заменить окрошку на гаспачо, ботвинью или фруктовые супы.

Шеф-повар назвал альтернативу окрошке. Об этом журналистам радио Sputnik рассказал автор программы "Ели у Емели" Василий Емельяненко. Он напомнил, что летом горячие супы не пользуются популярностью в отличи от холодных.

Гаспачо – это, по сути, тоже окрошка, просто другая жидкость, наполнение. Можно использовать томаты разных цветов, можно варьировать наполнение – гаспачо с крабом, с авокадо, на сырной основе Василий Емельяненко, шеф-повар

Эксперт рассказал, что основу гаспачо можно приготовить из огуречного фреша. Он добавил, что для этого супа можно смешивать фрукты и овощи. Он предложил использовать вишню, черешню или клубнику с томатами. Для огурца повар рекомендовал сельдерей и шпинат.

Специалист заметил, что в старорусской кухне также было такое блюдо как ботвинья. Она делается на основе белого кислого кваса или рассола из-под квашеной капусты. Далее в блюдо добавляется отварная картошка и зеленая ботва - лебеда, сныть, крапива, свекольные листья. Еще одной альтернативой окрошке станет фруктовая смесь. Десертные супы можно делать из любых фруктов, взбитых в блендере.

Диетолог рассказала, какую окрошку следует выбирать людям с проблемами ЖКТ.

Видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко