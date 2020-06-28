Китайский блогер восхитился окрошкой

Иностранец отметил, что в КНР сложно купить все необходимые ингредиенты.

Китайский блогер рассказал о своих эмоциях после того, как познакомился с окрошкой. Текст появился на портале Baijiahao.

Иностранец признался, что считает окрошку очень вкусным, полезным и освежающим блюдо, особенно в летнее время. Он признался, что в Китае сложно достать необходимые для приготовления лук, укроп и петрушки.

Мужчина добавил, что существует два вида окрошки - на кефире и квасе. При этом он отметил, что русский квас отличается от китайского: он более сладкий и в меру газированный.

Видео: YouTube / DaysOfBers