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Китайский блогер восхитился окрошкой

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Иностранец отметил, что в КНР сложно купить все необходимые ингредиенты.

Китайский блогер рассказал о своих эмоциях после того, как познакомился с окрошкой. Текст появился на портале Baijiahao.

Иностранец признался, что считает окрошку очень вкусным, полезным и освежающим блюдо, особенно в летнее время. Он признался, что в Китае сложно достать необходимые для приготовления лук, укроп и петрушки. 

Мужчина добавил, что существует два вида окрошки - на кефире и квасе. При этом он отметил, что русский квас отличается от китайского: он более сладкий и в меру газированный.

Видео: YouTube / DaysOfBers

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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