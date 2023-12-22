Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции за счет работы артиллерии и БПЛА поразила 40 пунктов управления украинских беспилотников, а также четыре плавучих средства, три единицы автомобильной техники. В рамках контрбатарейной борьбы ликвидировано шесть позиций орудий и минометов противника. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от четвертого мая поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 40 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Также поражены 25 наблюдательных пунктов и 4 склада материально-технического имущества. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Офицер уточнил, что за минувшие сутки проводились штурмовые действия, военнослужащие занимали оборону левого берега реки Днепр, уничтожали беспилотные летательные аппараты противника, вела контрбатарейную борьбу для пресечения ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам, поражали живую силу и технику противника, размещенную на правом берегу Херсонской области. Армия киевского режима лишилась до 30 человек личного состава убитыми и ранеными.

Минобороны России заявило об уничтожении пулеметных точек ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России