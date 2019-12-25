Врач-нефролог раскрыла проблемы, которые могут появится из-за употребления соли в большом количестве.

Назван самый вредный продукт для почек. Об этом в интервью для журналистов с радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-нефролог Людмила Артюхина. Специалист считает, что основным врагом для данного органа является поваренная соль. Это вещество популярно для употребления в фаст-фуде, а также в полуфабрикатах.

Плюс еще у людей высокий порог солевой восприимчивости...Иногда есть такие симптомы, когда заболевание течет субклинически. Проявляется это слабостью, утомляемостью, умеренными отеками при ходьбе, артериальной гипертензией Людмила Артюхина, нефролог

Медик напомнила, что при проблемах с почками отсутствуют болезненные симптомы. Многие пациенты попадают в больницы уже на поздних стадиях заболеваний.

По ее словам, зачастую при проблемах с почками отсутствуют болезненные симптомы, поэтому пациенты нередко попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания. Врач порекомендовала в случае проблем с артериальным давлением пройти обследование.

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