На строительство метро в Петербурге выделят 65 млрд рублей

Эту сумму подземка получит в ближайшие три года.

Губернатор Александр Беглов рассказал, что до 2022 года метрополитен получит 65 миллиардов рублей для строительства новых станций. Об этом он сказал в ходе заседания в ЗакСе, где сегодня рассматривают проект бюджета города на следующие три года.

Беглов отметил, что на 2020 год выделено 10 млрд рублей на строительство новых линий подземки. При необходимости правительство сможет увеличить эту сумму.

Сам губернатор уже выступил со своим проектом по бюджету. Парламентарии также успели обсудить вопросы реставрации исторических зданий и повышение тарифа на проезд в общественном транспорте.

Ранее в метро Петербурга оценили идею об установке фандоматов на станциях.

Фото: Piter.TV