В метро Петербурга оценили идею об установке фандоматов на станциях

Проект сложно реализовать из-за требований безопасности.

В "Петербургском метрополитене" рассказали об отношении к законопроекту, регламентирующему установку фандоматов на территории подземки. Специалисты заявили, что подобную инициативу будет трудно реализовать. Сейчас закон запрещает урны в метро по требованиям транспортной безопасности.

Напомним, что депутаты рассматривают возможность установки фандоматов, в которые пассажиры смогут загружать использованные бутылки из-под напитков. В обмен на это им частично вернут деньги, которые можно будет потратить на проезд. Сейчас идея обсуждается в профильных ведомствах. К ней подключились в Минприроде, ФНС, Минпроме, Росприроднадзоре, Роспотребнадзоре, РЖД. Если инициативу примут, то подобные аппараты будут установлены и на наземных остановках транспорта.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтранс предложил ввести оплату проезда пластиковыми бутылками.

Фото: Piter.tv

