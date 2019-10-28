Инициатива разрабатывается в профильных ведомствах.

Минтранс предложил ввести оплату проезда пластиковыми бутылками. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подобная альтернатива может появиться в тех городах, в которых функционирует метрополитен.

На станциях подземки и остановках наземного транспорта будут размещены фандоматы, которые будут зачислять бонусы на проезд. Благодаря такой инициативе пассажиры смогут частично возвращать денежные средства на поездки. Законопроект разрабатывается совместно с чиновниками из Минприроды, Минпрома, Российским экологическим оператором, ФНС, Росприроднадзором, Роспотребнадзором и "РЖД".

Напомним, что фандоматы - это специальные аппараты, которые принимают бутылки и банки. В дальнейшем собранная тара идет на переработку. Предположительно подобные устройства могут также появиться на стадионах и около университетов.

Ранее Piter.tv писал о том, что немецкие ученые обнаружили в организме детей 11 видов пластика.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv