Немецкие ученые обнаружили в организме детей 11 видов пластика

В Германии звучат призывы отказаться от пластика в пользу стекла.

Немецкие ученые забили тревогу. Они выяснили, что в организмах детей находятся 11 видов пластмассы. Об этом заявили представители германского Федерального министерства по охране окружающей среды совместно с Институтом имени Роберта Коха.

Исследование прошло в период с 2014 по 2017 года. Специалисты изучили состав мочи 2,5 тысяч несовершеннолетних испытуемых. В большинстве образов (97 процентах) находились микроскопические остатки пластика. При этом, возраст детей варьировался от нескольких месяцев до 17 лет.

Эксперты уверены, что пластик мог попасть внутрь организма из-за современных игрушек, а также от упаковок с питьевой водой и пищевыми продуктами. Он накапливается и не выходит из тела ребенка. У многих концентрация доходила до верхних границ допустимых норм.

Сейчас немецкие токсикологи призывают к полному запрету пластиковой тары. Они надеются заменить ее на стеклянную, которая не оказывает такого негативного влияния на организм.

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