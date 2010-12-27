Минприроды: "Россия рассматривает сланец как альтернативу газу"

Для добычи ископаемых чиновники рассматривают Ямал.

В Министерстве экологии рассказали, что рассматривают возможность замены природного газа на сланец. Замещение произойдет не в ближайшем будущем. Однако, уже сейчас чиновники думают о возможном начале развития отрасли по добычи полезных ископаемых. В частности, добывать ресурсы выгодно на территории Ямала. Для этого регион необходимо освоить. Он сможет заменить выработанные месторождения Западной Сибири.

Россия при существующей мощной ресурсной базе рассматривает альтернативу в виде сланца, газогидратов и метана угольных пластов в самой долгосрочной перспективе заявил глава Минпрома Дмитрий Кобылкин

Сланцевым газом на данный момент занимаются Австралия и США. Российские эксперты считают, что их деятельность никак не повлияет на спрос на отечественный газ. Спикер не отрицает, что возрастающее потребление в будущем заставит искать Россию новые способы получения энергоресурсов. Однако он заметил, что сейчас при высокой затратности технологии добычи не позволяют получать устойчивые дебиты скважин продолжительное время.

Ранее Piter.tv писал о том, что ремонтные работы по обустройству набережной реки Смоленки продлили на месяц.

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