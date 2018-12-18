Ранее жители Васильевского острова жаловались на затопление пешеходной части после ливня.

Ремонтные работы по обустройству набережной реки Смоленки продлили на месяц. По плану они должны были завершиться 30 августа 2019 года, однако сроки перенесли на сентябрь.

Ранее жители Васильевского острова жаловались на затопление пешеходной части после ливня. Из-за дождей нижний ярус превратился в канал, а предусмотренные ливневки не справлялись с задачей. По проекту спуски к воде сравняли с набережной, раньше вода частично уходила по ним.

Сейчас территория перекрыта дорожными блоками, на месте ведутся работы. Общая стоимость ремонта набережной составила 80 миллионов рублей. Синоптики обещают, что на этой неделе дожди в Петербурге продолжатся, что может стать причиной нового затопления на набережной Смоленки.

Фото и видео: Piter.tv