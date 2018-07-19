Батанов объяснил необходимость повышения тарифов на проезд

Дополнительные пять рублей к текущей цене позволят покрыть лишь часть расходов.

В будущем году в Петербурге вырастут цены на проезд в общественном транспорте, окончательные тарифы парламентарии определят ко второму чтению бюджета. Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов во время обсуждения проекта бюджета на сегодняшнем заседании в ЗакСе.

Батанов отметил, что повышение тарифов объяснимо: цены на проезд не менялись с 2017 года, но за это время электричество и топливо значительно подорожали. Пять рублей, которые планируют прибавиться к текущей цене за проезд, частично обеспечат покрытие расходов, однако даже такое повышение не сможет компенсировать все траты.

Правительство стоит перед выбором между увеличением тарифа и увеличением субсидирования. Второй пункт, по текущему проекту, поднимает субсидию городским перевозчикам до 46 млрд рублей в следующем году. Эта сумма за последние годы росла гораздо быстрее остальных трат. Также Беглов подчеркнул, что сейчас город субсидирует 56% расходов метрополитена, тогда как 14 лет назад расходы покрывались полностью.

Кроме того, губернатор поставил задачу сделать повышение цены на разовые билеты для туристов.

Ранее появилась информация, что проезд в петербургском метро подорожает для туристов.

Фото: Piter.TV