Проезд в петербургском метро подорожает для туристов

Со следующего года гости города будут платить за жетон 60 рублей.

В следующем году может возрасти стоимость проезда в петербургском метро для туристов. Кроме того, подорожает наземный транспорт. Этот вопрос поднял представитель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры на заседании комиссии Законодательного собрания.

Стоимость разового проезда в подземке Петербурга может подорожать до 60 рублей, на наземном – до 50 рублей. К слову, сегодня гости города платят 45 рублей, чтобы воспользоваться единожды метро.

Кроме того, со следующего года владельцы единой карты петербуржца смогут пользоваться общественным транспортом за 30 рублей, а владельцы карты "МИР" – за 35 рублей.

Ранее мы писали, что в Смольном показали новые карты единой схемы городского транспорта.

Фото: Piter.TV