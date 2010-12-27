Петербургу выделят два млн рублей на ремонт фасадов исторических зданий

На обновление фасадов исторических домов Петербург планирует потратить 2 миллиона рублей. Об этом сказал губернатор Александр Беглов в ходе своего выступления на заседании Законодательного собрания. Некоторое время назад там начали рассматривать проект городского бюджета.
Деньги на приведение в порядок домов-памятников получит комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Ранее Беглов представил в ЗакСе проект бюджета на грядущие три года.
Фото: Piter.TV
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