Петербургу выделят два млн рублей на ремонт фасадов исторических зданий

Деньги получит КГИОП.

На обновление фасадов исторических домов Петербург планирует потратить 2 миллиона рублей. Об этом сказал губернатор Александр Беглов в ходе своего выступления на заседании Законодательного собрания. Некоторое время назад там начали рассматривать проект городского бюджета.

Деньги на приведение в порядок домов-памятников получит комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Ранее Беглов представил в ЗакСе проект бюджета на грядущие три года.

Фото: Piter.TV