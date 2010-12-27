Беглов представил в ЗакСе проект бюджета на грядущие три года

Проект ориентирован на умный и открытый город.

Сегодня, 30 октября, в заседании Законодательного собрания Петербурга принял участие губернатор Александр Беглов. Он представил коллегам проекты бюджета на несколько лет вперед. Депутаты начали рассматривать закон "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Беглов отметил, что при подготовке проекта создатели ориентировались на "комфортный, умный, социальный и открытый город". Цели петербургского бюджета во многом схожи с задачами и показателями проектов национального уровня. Кроме того, Беглов напомнил о возможности введения в городе "открытого неба" для иностранных туристов.

Также губернатор отметил, что на социальные объекты выделено более 10 миллиардов рублей и что в следующем году Петербург получит 20-ти миллиардное финансирование. Также федеральное финансирование обещает увеличиваться в дальнейшем.

Ранее в Смольном лучшим петербуржцам вручили государственные награды.

Фото: Piter.TV