Петербургские и липецкие депутаты подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве

Региональные парламенты взаимодействуют с 2017-го года

Накануне спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский вместе с представителем Липецкого областного Совета депутатов Владимиром Сериковым подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Северной столицы.

У нас уже ведётся большая совместная работа. Наши коллеги из Липецкой области выполняют огромный объём работы, связанной со специальной военной операцией, здесь во многом мы берём с них пример. Нас многое связывает с Липецкой областью. Уверен, соглашение будет долго служить нашей общей работе, в том числе, в сферах образования, сохранения исторической памяти и объектов культурного наследия. Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Оба парламента взаимодействуют, начиная с 2017-го года. Между депутатами обоих городов регулярно происходит обмен передовыми законодательными практиками. Согласно сообщению, одной из ключевых целей соглашения станет поддержка усилий органов исполнительной власти п о реализации совместных проектов.

Ранее мы сообщали, что в ЗакСе наряду с обсуждением законопроекта о запрете мигрантам работы в транспортной сфере рассматривали вопрос зарплат для водителей общественного транспорта.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга