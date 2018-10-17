В Парламенте Петербурга предложили нормативно урегулировать запахи

Также в рамках 66 заседания Конференции ПАСЗР выдвинули предложение приравнять самозанятых к микропредприятиям.

Во время 66 заседания Конференции ПАЗСР 7 ноября депутаты Санкт-Петербурга рассмотрели свыше 15 вопросов. В частности, во время обсуждений были выдвинуты предложения по нормативному регулированию раздражающих запахов и предоставлению господдержки лицам, которые используют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель петербургского парламента Александр Бельский.

Законопроект поправок к Федеральному Закону в статью о развитии малого и среднего предпринимательства предложил Денис Четырбок. По мнению депутата, самозанятых необходимо относить к субъектам МСП (малого или среднего предпринимательства) и приравнять к категории микропредприятий, чтобы те получили возможность участвовать в госзакупках.

Другое предложение принадлежит депутату Марине Шишкиной, которая считает нужным создать рабочую группу по разработке предложений для нормативного регулирования и контроля запахов на территории России.

Дело в том, что отсутствие федеральной правовой основы препятствует решению вопроса запахов на региональном уровне. Например, сейчас, выезжая на жалобы в Петербурге, специалисты подтверждают качество воздуха с точки зрения химического состава, но раздражающие ароматы в предмет оценки не входят. Рабочая группа могла бы изменить ситуацию. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

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Фото: Telegram / Спикер Бельский