Петербург может получить право учреждать именные стипендии для студентов и школьников

Помимо этого, городское правительство получит право устанавливать размеры таких стипендий.

Парламент Петербурга одобрил в первом чтении законопроект, позволяющий Смольному утверждать именные стипендии, сообщает ЗАКС.Ру. Помимо этого, городское правительство получит право устанавливать размеры таких стипендий. Хотя в городе уже существует несколько видов именных стипендий, ранее порядок их назначения не был утверждён.

Авторами инициативы стали депутаты Андрей Алесеров, Всеволод Беликов, Любовь Егорова и Денис Четырбок. Беликов представил проект на заседании. Он объяснил, что данная мера направлена на поддержку молодых учёных. Некоторые депутаты выразили недовольство тем фактом, что распределение бюджетных средств снова передано в руки чиновников, а не депутатов.

В марте Смольный повысил размер некоторых именных стипендий. Например, для студентов вузов максимальная выплата может составлять семь тысяч рублей.