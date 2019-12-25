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В Петербурге обсудили расширение прав работника на оплату больничного листа
Сегодня, 12:55
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В Петербурге обсудили расширение прав работника на оплату больничного листа

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Речь идёт о предоставлении сотрудникам права выбора периода для расчёта средней заработной платы, влияющей на размер выплат по временной нетрудоспособности, в случаях, когда у них был перерыв в трудовой деятельности.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили федеральный законопроект, направленный на расширение прав работников относительно оплаты больничных листов.

Как пояснили в пресс-службе городского парламента, инициатива предполагает устранение внутреннего противоречия в российском законодательстве. Речь идёт о предоставлении сотрудникам права выбора периода для расчёта средней заработной платы, влияющей на размер выплат по временной нетрудоспособности, в случаях, когда у них был перерыв в трудовой деятельности.

Сейчас такая возможность доступна лишь тем гражданам, которые в соответствующий период находились в отпуске по беременности и родам либо в отпуске по уходу за ребёнком.

Ранее петербургские депутаты обсудили проблему увеличения нападений клещей на горожан.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга (архив)

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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