В Мариинском дворце обсудили традиционные и нравственные ценности

Пленарное заседание проходило в рамках II Всероссийского форума Всемирного Русского Народного Собора.

Сегодня в Мариинском дворце обсудили проблемы формирования национальной идеи суверенной России. Обсуждение прошло в рамках пленарного заседания II Всероссийского форума Всемирного Русского Народного Собора. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Мы говорим о том, что вообще представляет собой русский человек. Он может быть по национальности кем угодно, но по духу, по образу мысли, в корне своем принадлежать именно к Русскому миру, который мы сейчас все вместе отстраиваем и защищаем. Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Пленарное заседание открыл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В обсуждении также приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания СПб, руководители региональных органов власти, представители федеральных ведомств, духовенства, а также науки, культуры и общественных объединений.

Речь шла о традиционных ценностях, составляющих индивидуальность и суверенность русского государства, а также о проблемах сохранения культурной идентичности. Обсуждалась в том числе роль семьи, а также экономические механизмы поддержки пространственного развития и демографии страны.

Ранее сообщалось, что в ЗакСе подписали соглашение с липецкими депутатами о межпарламентском сотрудничестве.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.