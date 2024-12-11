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Дугин рассказал, что может сблизить Путина и Трампа

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Аналитик указал на точки соприкосновения американского и российского президентов.

Отношения между Вашингтоном и Москвой могут улучшиться с возвращением американского президента из Республиканской партии Дональда Трампа в Белый дом. Соответствующее заявление сделал российский философ, политолог, социолог Александр Дугин в интервью журналистам новостного агентства "РИА Новости". Специалист указал на то, что иностранный политик, как и российский лидер, отстаивает традиционные ценности. Эксперт добавил, что при этом Россия и США значительно расходятся в вопросе национальных интересов, куль туры и геополитической позиции, однако руководителей стран объединяет "тип сильный и харизматический" и консерватизм.

Отношения, мне кажется, имеют шанс улучшиться. И сейчас вот именно такой харизматический лидер правит Америкой, а у нас такой харизматический русский лидер, верховный правитель, правит Россией вот 25 лет с огромным успехом.

Александр Дугин, эксперт

Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: александр дугин, дональд трамп, традиционные ценности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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