Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине

Александр Дугин указал на угрозу, которая может проявиться внутри России.

Часть российской элиты, которая разделяет леволиберальные взгляды, представляет большую опасность для нашей страны, так как она может подтолкнуть к фатальным условиям переговоров по урегулированию регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал российский философ, политолог, социолог Александр Дугин в интервью журналистам новостного агентства "РИА Новости". Специалист указал на то, что речь идет о помеси бывших коммунистов-комсомольцев с либералами, что сказывается на идеологии, сформированной между левыми и либеральными идеями. Спикер уточнил, что именно это и доминировало в США до прихода к власти в Белом доме Дональда Трампа.

Я вижу пока самым большим риском - это настроения некоторой части российской элиты, которая не осознала СВО, не осознала смысла возврата к традиционным ценностям, которые по-прежнему в принципе разделяют повестку левых либералов, глобалистов. Александр Дугин, эксперт

По мнению Дугина, у российского президента Владимира Путина будет большой вызов, связанный с тем, что в стране подобная леволиберальная элита прячется, но все еще сохранила многие свои позиции. Эксперт не исключил, что стоит ожидать опасного момента для развития России, касающегося завершения кризисной ситуации с Киевом.

Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости