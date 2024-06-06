Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада

Философ объяснил значение, которое имеет альянс на геополитической арене.

БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) является диалогом культур, а коллективный Запад пока что остается вне его, так как настаивает на том, что нет никаких культур и цивилизаций, кроме единственной - западной. Соответствующее заявление сделал российский философ, политолог, социолог Александр Дугин. Эксперт выступил на профильной сессии "Культурная основа БРИКС. Сможет ли БРИКС стать общим культурным рынком?", организованной на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году. Мероприятие с участием Дугина проводилось медиагруппой "Россия сегодня" совместно с новостным агентством "Синьхуа".

БРИКС и есть диалог культур. Говоря о БРИКС, мы уже говорим об этой совершенно новой многополярной модели, где нет Запада… пока он вне игры... страны БРИКС оппонируют этой гегемонии, этому расистскому колониальному подходу. Александр Дугин, эксперт

Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру.

Фото и видео: ПМЭФ