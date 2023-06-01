Философ рассказал о том, что глобалисты будут "посрамлены".

Российская победа на Украине приведет к завершению однополярного мира, так как он станет многополярным. Соответствующее заявление в рамках выступления на форуме "Какая Украина нам нужна?", организованного российским изданием "Украина.ру" на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня", сделал философ Александр Дугин.

Наиболее оптимистичный сценарий я вижу - мы можем сейчас победить одну из наиболее радикальных моделей, на которой настаивает Запад - это однополярный мир. Если мы достигнем победы на Украине, то однополярный мир закончится. Александр Дугин, эксперт

Специалист заметил перед коллегами, что не говорит о том, что коллективный Запад потерпит поражение, а речь идет о том, что сторонники сохранения однополярного миропорядка и глобалисты "будут посрамлены". Эксперт считает, что в настоящее время Запад направил свои усилия на то, чтобы поссорить братские народы России и Украины.

Дугин считает, что победа России в украинском конфликте не угрожает Западу.

Фото и видео: Вконтакте / Украина.ру