Философ считает, что Украины не будет как суверенного государства.

Российская победа в ситуации вокруг Украины не угрожает коллективному Западу никак, интересы ни Евросоюза, ни США и НАТО мы никоим образом не ограничиваем, считает философ Александр Дугин. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на форуме "Какая Украина нам нужна?", организованного изданием "Украина-ру" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Следуя своим суверенным курсом, обеспечив параметры своей суверенной цивилизации, мы могли бы стать для Запада прекрасным партнером для диалога. Сейчас Запад делает из нас врагов... И мы сейчас вынуждены отвечать ему тем же... Александр Дугин, философ

Российский философ также отметил, что "победа России Западу не угрожает вообще никак". Он пояснил, что национальные интересы НАТО, Вашингтона или НАТО Россия не ограничивает. Эксперт пояснил, что как народ и территория Украина останется на геополитической площадке навсегда. Однако он говорит о существовании Украины как о самостоятельном, суверенном государстве. По словам Александра Дугина, такого "быть не должно". Специалист пояснил коллегам, что говоря о принципах денацификации, демилитаризации, невозможно достигать эти задачи при сохранении Украины как независимой страны.

Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье.

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