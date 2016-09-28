Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

Одной из рассматриваемых версий инцидента является покушение на философа.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа в районе поселка Большие Вяземы. Автомобиль взорвался на Можайском шоссе. На место происшествия выехали пожарные. После тушения огня внутри машины обнаружили сильно обгоревший труп, личность которого была установлена позже.

Также очевидцы сообщили, что Дугин приехал на место происшествия. Философ и его дочь присутствовали на патриотическом фестивале "Традиция". Планировалось, что они вместе уедут с фестиваля. Одной из рассматриваемых версий инцидента является покушение на Дугина.

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Видео: Telegram / SHOT