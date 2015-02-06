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В Тобольске водитель с пистолетом напал на пожилого мужчину

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МВД устанавливает обстоятельства уличного конфликта.

В Тобольске водитель с пистолетом напал на пожилого мужчину. Инцидент зафиксирован вечером 19 августа около 10 дома по 4-ой Северной улице. Известно, что между сторонами произошел автомобильный конфликт. Очевидцы заметили, что один из участников потасовки направился к машине. После того, как мужчина покопался в салоне автомобиля, он схватился за оружие. Вооруженный водитель набросился на противника с кулаками до того момента, пока пострадавшего не удалось скрыться в подъезде. Представители пресс-службы по Тюменской области объяснили, что правоохранителям удалось установить обоих участников конфликта. Разбирательство началось после того, как видео с конфликтом распространилось по социальным сетям.

Россиянка разгромила автомобиль ДПС и напала со шваброй на полицейского.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: автомобильный конфликт, пенсионеры, пистолет, регионы, тобольск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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