Россиянка разгромила автомобиль ДПС и напала со шваброй на полицейского

Женщине удалось повредить телевизор в отделении полиции.

Россиянка разгромила служебный автомобиль ДПС, а также напала со шваброй на сотрудника полиции. Ролик с моментом задержания подозреваемой попал в социальные сети. Известно, что инцидент зафиксирован на территории Владивостока. На кадрах видно, что правоохранительным органам удалось посадить местную жительницу в машину, однако уже внутри салона транспортного средства она начала бить ногами по потолку и вырываться наружу.

Сначала гражданочка просто брыкалась, как лошадь. А после начала разносить лобовое стекло. В итоге буйную автомобилистку доставили на Фонтанную для составления протокола. пост в ТГ

Известно, что автомобиль буйной пассажирки передали ее супругу, которого оперативники вызвали среди ночи. Атака на сотружника правопорядка произошлоа уже в отделении, когда с женщины сняли наручники. Подозреваемой удалось повредить телевизор.

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Фото и видео: Telegram / Newsbox24.tv