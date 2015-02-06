Россиянка разгромила автомобиль ДПС и напала со шваброй на полицейского

Россиянка разгромила служебный автомобиль ДПС, а также напала со шваброй на сотрудника полиции. Ролик с моментом задержания подозреваемой попал в социальные сети. Известно, что инцидент зафиксирован на территории Владивостока. На кадрах видно, что правоохранительным органам удалось посадить местную жительницу в машину, однако уже внутри салона транспортного средства она начала бить ногами по потолку и вырываться наружу.
Сначала гражданочка просто брыкалась, как лошадь. А после начала разносить лобовое стекло. В итоге буйную автомобилистку доставили на Фонтанную для составления протокола.
пост в ТГ
Известно, что автомобиль буйной пассажирки передали ее супругу, которого оперативники вызвали среди ночи. Атака на сотружника правопорядка произошлоа уже в отделении, когда с женщины сняли наручники. Подозреваемой удалось повредить телевизор.
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Фото и видео: Telegram / Newsbox24.tv
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