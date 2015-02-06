В Петербурге работник музея развел пенсионерку на 250 тыс. рублей

Пострадавшей оказалась 92-летняя бабушка.

Сотрудники полиции Кировского района задержали 33-летнего работника музея. Мужчина подозревается в мошеннических действиях в отношении пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась 92-летняя жительница Северной столицы, которая рассказала стражам порядка, что стала жертвой аферистов. По словам пострадавшей, на днях ей позвонила незнакомка, которая представилась ее невесткой, и попросила деньги, чтобы выплатить компенсацию после ДТП. Пенсионерка согласилась помочь родственнице. В 12:00 к ней пришел мужчина, которому она передала 250 тыс. рублей для решения вопроса.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они поймали работника городского музея, который является сотрудником отдела защиты ценностей. Его задержали.

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Фото: Piter.tv