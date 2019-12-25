Поставщики оружия Киеву должны знать об убийстве детей, заявила Захарова

В МИД России оценили атаку БПЛА ВСУ на курскую территорию.

Поставщики оружия Вооруженным силам Украины должны знать, что это оружие идет на убийство детей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова через собственный Telegram-канал. Таким образом чиновница из внешнеполитического ведомства станы прокомментировала недавнюю атаку беспилотников ВСУ на пляж в Курске. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн уведомил население о том, что в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска три человека погибли. На данный момент количество раненых возросло до шести, включая одного несовершеннолетнего пациента.

Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт - на убийство детей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Москва считает, что западные поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают страны-члены НАТО в вооруженное противостояние. Глава МИД России назвал ситуацию "игрой с огнем". Сергей Лавров добавил в публичном пространстве, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.

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Фото: МИД России