Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа

Сопротивление новому американскому президенту от Республиканской партии Дональду Трампу со стороны общественности будет огромным, поэтому нельзя исключать возможность еще одного покушения на иностранного политика, а также социальные волнения и теракты. Соответствующее заявление сделал российский философ, политолог, социолог Александр Дугин в интервью журналистам новостного агентства "РИА Новости".
Это, безусловно, может быть, тем более Трамп обещает сделать доступной всем, обнародовать информацию и об убийстве Кеннеди, и о многих преступлениях глубинного государства внутри США. Это затрагивает интересы спецслужб, напрямую, огромного количества очень влиятельных кругов.
Александр Дугин, эксперт
Напомним, что Дональд Трамп в понедельник, 20 января, официально вступил в должность в Белом ломе. Иностранный политик принял присягу на торжественной церемонии инаугурации, состоявшейся в здании Капитолия.
Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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