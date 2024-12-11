Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа

Александр Дугин указал на возможные волнения в социуме США.

Сопротивление новому американскому президенту от Республиканской партии Дональду Трампу со стороны общественности будет огромным, поэтому нельзя исключать возможность еще одного покушения на иностранного политика, а также социальные волнения и теракты. Соответствующее заявление сделал российский философ, политолог, социолог Александр Дугин в интервью журналистам новостного агентства "РИА Новости".

Это, безусловно, может быть, тем более Трамп обещает сделать доступной всем, обнародовать информацию и об убийстве Кеннеди, и о многих преступлениях глубинного государства внутри США. Это затрагивает интересы спецслужб, напрямую, огромного количества очень влиятельных кругов. Александр Дугин, эксперт

Напомним, что Дональд Трамп в понедельник, 20 января, официально вступил в должность в Белом ломе. Иностранный политик принял присягу на торжественной церемонии инаугурации, состоявшейся в здании Капитолия.

Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости