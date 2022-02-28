В Мариинском дворце прошло обсуждение развития проекта "Лидеры Петербурга"

Программу вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь города намерены продлить.

Сегодня в Мариинском дворце состоялась встреча депутата Марины Шишкиной с представителями активной молодежи, избранной в рамках проекта "Лидеры Петербурга". На встрече разбирались перспективы программы и обсуждался план ее развития. Об этом сообщили в прес-службе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Инициатором проекта "Лидеры Петербурга" стал депутат Александр Милькевич. Сама программа организации образовательно-практической площадки для вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь города стартовала в мае текущего года. В рамках проекта состоялось 12 семинаров в различных форматах.

Во время одной из встреч с представителями парламенты участники проекта озвучили идею продолжения образовательных тренингов. В связи с этим в настоящее время идет подготовка плана новых мероприятий, основанных на предпочтениях молодых "лидеров".

Ранее в ЗакСе обсуждали зарплаты водителей общественного транспорта.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга