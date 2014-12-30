В ЗакСе обсудили зарплаты водителей общественного транспорта

Перевозчики подчеркнули, что текущие доходы не привлекают специалистов, которые покидают отрасль в поисках лучших возможностей.

Петербургские транспортные компании предложили депутатам Законодательного собрания рассмотреть возможность увеличения стоимости контрактов, чтобы иметь возможность повышать зарплаты водителям, вплоть до 150 тысяч рублей. Такой шаг мог бы помочь удержать квалифицированных специалистов в отрасли, где, по оценкам компаний, не хватает около четверти персонала.

Предложение было рассмотрено на заседании постоянной комиссии петербургского ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Частные транспортные компании обратились к депутатам с просьбой помочь внести изменения в условия контрактов с городом, чтобы иметь возможность индексировать заработные платы водителей.

Перевозчики подчеркнули, что текущие доходы не привлекают специалистов, которые покидают отрасль в поисках лучших возможностей. Это приводит к нехватке кадров и затруднениям на маршрутах. Председатель комиссии ЗакСа Алексей Цивилев подчеркнул необходимость решения данной проблемы.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга в I чтении поддержал законопроект о расширении жилищных гарантий для многодетных.