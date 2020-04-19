ЗакС Петербурга в I чтении поддержал законопроект о расширении жилищных гарантий для многодетных

На данный момент получить квартиру из городского жилищного фонда или содействие в улучшении жилищных условий могут многодетные семьи, в которых все дети несовершеннолетние.

Законодательное собрание Петербурга 19 сентября поддержало в первом чтении законопроект о расширении жилищных гарантий для многодетных семей. Об этом сообщили в ЗакСе.

На данный момент получить квартиру из городского жилищного фонда или содействие в улучшении жилищных условий могут многодетные семьи, в которых все дети несовершеннолетние. Поправка предполагает, что данной мерой поддержки смогут воспользоваться и те, семьи, где дети уже достигли совершеннолетия. Для этого ребёнок в возрасте до 23 лет должен жить с родителями и обучаться на очном отделении.

Претендовать на подобную меру поддержки может семья, если учетный норматив жилищной обеспеченности каждого из ее членов находится ниже уровня в 10 квадратных метров.

С недавнего времени в Петербурге многодетные семьи участников СВО смогут воспользоваться услугами социальной няни.

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