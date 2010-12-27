В Смольном лучшим петербуржцам вручили государственные награды

Самых трудолюбивых и деятельных поблагодарили за участие в жизни города.

В залах Смольного 29 октября наградили лучших петербуржцев, отметившихся многолетней добросовестной работой, сообщила пресс-служба администрации города.

Награды самым активным общественным деятелям, трудолюбивым и успешным жителям Северной столице вручил губернатор Александр Беглов по поручению Президента РФ.

Беглов назвал таких людей главным богатством города и отметил, что вместе являются одной командой Петербурга.

Награды получили депутат ЗакСа и заслуженная артистка РФ Анастасия Мельникова, директор государственного музея истории Петербурга Александр Колякин, глава Северо-Западного государственного медуниверситета имени И.И. Мечникова Отари Хурцилава. Также одну большую благодарность Президента получил коллектив авиакомпании "Россия" за профессионализм и заслуги в развитии воздушного транспорта.

Также Беглов поздравил корабелов с Днём судостроителя.

Фото: пресс-служба Смольного