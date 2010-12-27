Он отметил, что петербургские корабелы вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности страны.

В среду, 30 октября, губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил корабелов с Днём судостроителя. Об этом сообщает пресс-лужба городской администрации.

Он отметил, что петербургские корабелы вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности страны.

"На сегодняшний день у нас работают 40 организаций этой отрасли. Петербургские корабелы вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, а также в развитие ее экономического и инновационного потенциала", — сказано в сообщении.

Также градоначальник отметил, что в петербурге разрабатывается и создается уникальная морская техника, энергоблоки и платформы для освоения Арктики и исследования океана.

Ранее мы сообщали о том, что проект музея в Конюшенном ведомстве претендует на международную награду.

Фото:Александр Беглов / "ВКонтакте"