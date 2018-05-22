Проект музея в Конюшенном ведомстве претендует на международную награду

Церемония вручения наград состоится в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 27 ноября.

Концепция развития территории Придворно-конюшенного ведомства с созданием музея современного искусства представлена на Втором архитектурно-дизайнерском конкурсе "Золотой Трезини" в номинации "Лучший архитектурный проект музея". Об этом сообщили организаторы.

По проекту, ансамбль зданий бывших Придворных конюшен свяжет пространство и идейно, и территориально и станет точкой пересечения культур и маршрутов, позволяющей по-новому организовывать туристические потоки. Планируется отреставрировать здания Конюшенного ведомства под музейные, выставочные и культурные функции. То есть там могут появиться галереи, музеи, пространства для лекций и выставок.

Конкурс "Золотой Трезини" проводится при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Всемирного клуба петербуржцев.

В этом году на главные награды конкурса "Золотой Трезини" претендуют 350 проектов-номинантов из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи. Церемония вручения наград состоится в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 27 ноября.

Фото: Золотой Трезини