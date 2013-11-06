В Смольном вручили государственные награды и поощрения Президента России

К награде представили 43 человека.

В пятницу, 28 октября, в Смольном прошла церемония вручения государственных наград и поощрения президента России за значительный вклад в развитие промышленного комплекса. К высоким наградам представлено 43 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор Александр Беглов поздравил горожан и сообщил, что каждый из награждаемых – уникальный, незаменимый специалист.

Вы подтверждаете это упорным, каждодневным трудом, знаниями, профессионализмом, талантом, преданностью нашему Отечеству. Благодаря вашему самоотверженному труду городу удалось достичь бюджета в 1 триллион 58 миллиардов рублей. губернатор

По словам градоначальника, запланированные на 2025-2027 год проекты смогут реализовать в 2023-2025 годах.

Фото: Смольный