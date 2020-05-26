На Украине открыли дело о незаконной прослушке разговоров Порошенко с Байденом

Информацию подтвердили в госбюро расследований.

На Украине открыли дело о незаконной прослушке разговоров экс-президента страны Петра Порошенко с бывшим вице-премьером США Джо Байденом. Об этом сообщили представители Государственного бюро расследований. Информацию опубликовали журналисты из "Украинской правды" со ссылкой на правоохранительные органы.

Издание отмечает, что расследование ведется по статье за незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации (статья 359 часть 3 УК Украины). Делопроизводство заведено благодаря "самостоятельному выявлению" преступления следователем. В документе отмечается, что правонарушение может причинить вред интересам государства.

Порошенко назвал записи своих разговоров с Байденом сфабрикованными.

Видео: YouTube / 112 Украина