Порошенко назвал записи своих разговоров с Байденом сфабрикованными

Некоторые исходники для лживой записи могли быть получены в офисе действующего президента.

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал опубликованные аудиозаписи якобы его разговоров с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом сфабрикованными. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте партии "Европейская солидарность".

Авторы попавших в интернет файлов заверяли, что записанные телефонные беседы имели место между Порошенко и Байденом. Мужчины обсуждали внутреннюю ситуацию на Украине и приватизацию, американец предложил миллиард долларов за отставку генпрокурора. 20 мая Порошенко заявил, что файлы сфабрикованы, однако "сырье" для записей выпускник Высшей школы КГБ в Москве мог получить, например, в Офисе действующего президента.

Бывший украинский лидер попросил СБУ провести расследование и выяснить, кто создал компромат и выложил записи в сеть. Порошенко выразил уверенность, что за этим случаем может стоять человек, видящий выгоду в неприятной для политика истории.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал Украину бедной страной.

Видео: Петро Порошенко / Facebook