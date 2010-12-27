На ПМЭФ-2019 покажут новый эскиз СКК "Петербургский"

Проект станет второй попыткой представления нового стадиона.

Как сообщила "Фонтанка.ру" 31 мая, на 23-ем ПМЭФ представители ХК СКА выступят с новым проектом ледовой хоккейной арены. Ее планируется возвести на месте действующего СКК "Петербургский".

Эскиз доработала компания "Лайфкволити эволюшн": согласно проекту, на месте СКК появится увеличенная копия комплекса.

Отметим, что первая версия будущего стадиона, который может принять матчи хоккейного ЧМ-2023, подверглась критике со стороны архитекторов и горожан.

Петербургский международный экономический форум пройдет в нашем городе с 6 по 8 июня. Форум откроют генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Республики Молдова Игорь Додон, министр финансов РФ Антон Силуанов и другие важные персоны. На время ПМЭФ Петербург и Москву свяжут дополнительными "Сапсанами", а остановка автобусов в "Пулково" будет перенесена.

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