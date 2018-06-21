Генсек ООН и министр финансов РФ откроют ПМЭФ-2019

В этом году ПЭМФ пройдет 6-8 июня 2019 года.

В церемонии открытия Петербургского международного экономического форума примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, Президент Республики Молдова Игорь Додон, министр финансов РФ Антон Силуанов. Модератором встречи назначен корреспондент NBC News Кир Симмонс. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Напомним, что Экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 1997 года. На площадке собираются бизнесмены и представители крупных корпораций со всего мира. В этом году ПЭМФ пройдет 6-8 июня 2019 года.

В этом году в мероприятии не примут участие представителей из США.

Фото: сайт ПЭМФ